Atletica, Farah: “Questa sarà la mia ultima stagione. Correrò la Maratona di Londra”

Mo Farah ha annunciato di essere vicino al ritiro. “Non proseguirò fino alle Olimpiadi di Parigi, penso che il 2023 sarà probabilmente la mia ultima stagione“, ha spiegato il mezzofondista di origini somale, quattro volte campione olimpico. Prima di appendere le scarpette al chiodo, il quasi 40enne (li compirà a marzo) ha confidato di voler disputare il prossimo 23 aprile la Maratona di Londra. “È stata una carriera incredibile e per me correre in questa gara significa molto – ha detto – Ho sempre detto che sarebbe stato fantastico vincerla un giorno. Sono orgoglioso di ciò che ho realizzato e voglio darmi un’altra possibilità per vedere cosa posso fare. Ma non ho niente da dimostrare”. Farah ha anche lasciato la porta aperta ad una eventuale partecipazione ai Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto.