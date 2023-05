Atletica: Bruni salta a 4,50 nel meeting di Grosseto, Chepchirchir va velocissima

Asta e 800 metri si prendono la copertina del Grifone Meeting di Grosseto. In pedana, Roberta Bruni si prepara al Golden Gala Pietro Mennea di venerdì prossimo con il 4,50 dello stadio Zecchini: la saltatrice azzurra, che sta cominciando a testare aste più dure dopo il quarto posto in Diamond League di inizio maggio a Doha, si impone con la misura di 4,50 (alla seconda prova) e sbaglia per tre volte 4,58. Precede la norvegese Lene Retzius (4,40) e Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport, 4,25). Tra sei giorni, sempre in Toscana,ma a Firenze, Bruni incontrerà il gotha dell’asta mondiale tra cui la statunitense campionessa olimpica e iridata Katie Moon. Arriva un risultato di valore globale dagli 800: la keniana Nelly Chepchirchir firma la migliore prestazione mondiale dell’anno con l’eccellente crono di 1:58.23, un tempo che, al momento, in stagione, non era stato corso da nessuna mezzofondista al mondo: la world lead era l’1:58.32 dell’australiana Catriona Bisset. La keniana beneficia dell’ottimo lavoro della quattrocentista Virginia Troiani oggi in veste di lepre nel primo giro (passaggio 59.71) e poi si mette in proprio nei secondi quattrocento metri completando il proprio assolo.