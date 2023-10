Atletica, Barshim: “L’oro con Tamberi durerà per sempre nella storia dello sport”

Il campione olimpico di salto in alto di Tokyo 2020, Mutaz Essa Barshim, nel corso di un’intervista on line concessa ai giornalisti italiani, ha parlato della prestigiosa medaglia conquistata a pari merito con l’amico Gianmarco Tamberi: “Penso che l’oro ex aequo con ‘Gimbo’ a Tokyo sia uno di quei momenti che durerà per sempre nella storia dello sport, perché non si tratta solo di due ragazzi che condividono una vittoria, ma la storia che c’è dietro è davvero una storia genuina. E’ come se quello che abbiamo passato non riguardasse solo quel momento a Tokyo, abbiamo passato tanto tempo insieme per la nostra carriera e dopo infortuni così gravi ci sembrava quasi impossibile tornare a fare quello che facevamo, anche solo essere in grado di camminare e allenarsi di nuovo”.

“Abbiamo avuto tanti alti e bassi e troppe visite dal medico. Poi è arrivato il Covid e sembrava che i nostri sogni si fossero infranti. Quindi non si tratta solo di condivisione, ma anche della storia che ne deriva. Ecco perché credo che questo momento vivrà per sempre. Ed è un momento unico che non può essere ripetuto. E brillerà e basta“, ha aggiunto Barshim.