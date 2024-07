Salto triplo, mercoledì 17 luglio Andy Diaz in pedana a San Vendemiano

Primi salti stagionali all’aperto a tre settimane dalla prima apparizione in pedana alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Andy Diaz. Lo specialista del salto triplo proprio ai Giochi gareggerà per la prima volta da italiano a tutti gli effetti, visto che per indossare la maglia azzurra sono dovuti passare tre anni esatti per i regolamenti di World Athletics dall’ultima gara per Cuba, e per fortuna la rassegna a cinque cerchi nel salto triplo aprirà i battenti il 7 agosto, qualche giorno dopo l’ufficialità della maglia italiana per Diaz.

Il primatista italiano e due volte campione in Diamond League salirà in pedana nei pressi di Treviso, al meeting di San Vendemiano, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, alle ore 18.15, in quello che è l’unico test di efficienza pianificato prima delle Olimpiadi. Diaz salterà con rincorsa ridotta al quinto Memorial prof. Ivo Merlo, 13 appoggi anziché 15, con l’obiettivo di tornare progressivamente alle competizioni e di registrare al meglio il collegamento tra corsa e salti. Dopo l’infortunio all’adduttore di oltre due mesi fa, per Diaz sarà il ritorno all’attività agonistica, anche se avrebbe saltato comunque gli Europei di Roma perché non ancora elegibile. A livello indoor, però, nel 2024 aveva dato spettacolo a febbraio: 17,46 a Miramas, 17,61 a Torun, 17,60 agli Assoluti indoor di Ancona, misure vicine al suo personale di 17,75.