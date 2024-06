Atletica, Roma 2024: ascolti record in tutta Europa

Gli Europei di atletica di Roma 2024 si sono rivelati un’edizione da record non solo in pista, ma anche fuori, facendo registrare numeri altissimi di spettatori in tutto il continente. In Francia il prime time ha sempre superato il milione di telespettatori, toccando quota 1.8 milioni sabato sera. Nei Paesi scandinavi il market share è sempre stato superiore al 50%. In Germania la serata di domenica ha toccato i 4.1 milioni di telespettatori sul canale Ard. In Italia la serata di martedì 11 giugno, seguita sugli spalti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ottenuto un aggregato di 4.9 milioni di telespettatori tra Rai 2 e Sky Sport. Cifra sfiorata anche ieri sera (4.7 milioni di telespettatori, di cui 3,5 su Rai 2 e 1,2 su Sky Sport) con il Capo dello Stato ancora presente allo Stadio Olimpico per seguire la serata conclusiva. Per quanto riguarda la presenza “live”, invece, in tutta l’area del Foro Italico e per le strade di Roma, lungo il percorso della mezza maratona, sono state coinvolte circa 235mila persone, di cui 137mila presenti allo Stadio Olimpico.

Un’edizione da record anche in pista, come detto: la competizione si è chiusa con 15 record dei campionati, 47 record nazionali e 256 primati personali. Numeri in cui si inseriscono alla perfezione le 24 medaglie ottenute dall’Italia, di cui 11 d’oro, che hanno permesso agli Azzurri di dominare il medagliere chiudendo l’edizione di gran lunga più ricca di successi nella storia della squadra italiana.