Atletica, Meeting Rieti 2024: Jacobs si impone in 10.09 davanti a Xie e De Grasse

Marcell Jacobs si è imposto nella gara dei 100 metri del Meeting di Rieti 2024. Il campione olimpico di Tokyo è cresciuto rispetto alle semifinali e alla batteria di ieri, trionfando in 10.09 davanti al cinese Xie Zhenye e al canadese Andre De Grasse, campione olimpico dei 200 metri. La partenza non è stata delle migliori, ma Marcell è poi partito con la sua solita progressione spuntandola quasi al fotofinish. Crono non esaltante, che però non deve allarmare, perché il meeting aveva l’obiettivo di simulare le tre gare nel giro di 24 ore come avverrà alle Olimpiadi di Parigi. Mancano tre settimane al 4 agosto, data in cui ci sarà la gara olimpica, e la gara nella pista dello stadio Guidobaldi era una delle ultime uscite prima del grande appuntamento. In semifinale l’azzurro non aveva brillato, migliorando di un solo centesimo il crono delle batterie di ieri. Jacobs aveva chiuso secondo, stesso tempo di De Grasse con 10.16, alle spalle del cinese Xie, primo con 10.10. In particolare il campione olimpico non era parso in buone condizioni, molto imballato e contratto, complice anche i grossi carichi di lavoro post Europei di Roma.

“Vincere fa sempre bene e sono contento di averlo fatto. Questo test faceva parte di una lunga settimana di allenamento e serviva per capire come avrebbe reagito il fisico: posso dire che i muscoli hanno retto bene e ora sono pronto per lavorare altre due settimane. Ottimo aver migliorato il crono un turno dopo l’altro, ma speravo di correre un po’ più veloce in semifinale. Ma questi sono tutti tempi che non bastano per fare medaglia a Parigi. Ora torneremo a sistemare alcuni aspetti tecnici: c’è stallo dai 15 ai 30 metri, nella transizione, ed è lì che voglio lavorare. Non ci andrò per partecipare ma per cercare di portare a casa nuovamente una medaglia e divertirmi”. Queste le parole di Jacobs