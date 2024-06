Atletica Europei Roma 2024: strepitoso argento di Furlani con il record del mondo U20

Uno strepitoso Mattia Furlani si prende la medaglia d’argento nella finale del salto in lungo degli Europei di atletica leggera 2024. Davanti al pubblico di casa, il classe 2005 non tradisce le attese e sfodera il nuovo record del mondo U20 con la misura di 8.38 che vale il secondo posto alle spalle di un inarrivabile Miltiadis Tentoglou. Il greco, campione olimpico e mondiale in carica, fa una gara a parte di livello stellare, andando per 5 volte su 6 sopra gli 8.42, e vince con il nuovo record dei campionati con la misura di 8.65 metri, realizzato con ben due salti. Furlani in più occasioni è andato lungo intorno agli 8.40, ma sempre nullo per qualche centimetro. Medaglia di bronzo per lo svizzero Simon Ehammer con 8.31, non riuscendo dunque a bissare l’8.41 che gli era valso il primo posto in qualifica.

Ad aprire la serata sono le semifinali degli 800 metri, che vedono un brillante Catalin Tecuceanu vincere la sua semifinale anche se con un tempo non brillantissimo (1:46.30) che gli vale però il pass per la finale. Molto più veloce la seconda semi, in cui Francesco Pernici chiude sesto con il suo primato stagionale, ma viene squalificato per una spinta dubbia su Attaoui a metà gara. Non accede alla finale nemmeno Simone Barontini (12esimo), in netto miglioramento ma non abbastanza per rientrare tra i primi 8.