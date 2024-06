Atletica, Europei Roma 2024: sovraccarico per Jacobs, nessun infortunio per Melluzzo

Come stanno Marcell Jacobs e Matteo Melluzzo dopo i problemi fisici accusati all’Olimpico in occasione della seconda giornata degli Europei di Roma 2024 di atletica? A fare il punto ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, rassicurando sulle condizioni di entrambi, anche in ottica staffetta.

Per Jacobs “si è trattato soltanto di un sovraccarico per il doppio impegno ravvicinato che non ha neanche richiesto un controllo più approfondito“. Solo crampi al polpaccio sinistro dunque per il campione olimpico, che martedì mattina tornerà in pista per la 4×100.

Allarme rientrato anche per Melluzzo, il quale “si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato infortuni e potrà dunque far parte del quartetto azzurro, come conferma il suo allenatore e responsabile delle staffette Filippo Di Mulo“.