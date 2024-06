Nel punto stampa a Casa Atletica Italiana durante gli Europei 2024 di atletica a Roma, Marcell Jacobs ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: “Sto molto bene, mi sento riposato e rilassato. Ho recupero abbastanza in questi giorni e oggi saremo tutti in pista per prepararci in vista della staffetta“. L’oro olimpico, reduce dal trionfo nei 100 metri, ha poi precisato: “A scegliere la strategia, se farci rischiare o meno, sarà il professor Di Mulo. Non si tratta di una mia responsabilità, io gareggio solo per correre il più veloce possibile“. Infine, a parlare è stato proprio il prof Filippo Di Mulo, spiegando: “Il nostro obiettivo non è vincere gli Europei bensì ripetere a Parigi l’oro vinto a Tokyo. Detto questo, otto atleti così non ci sono mai stati: il gruppo è stupendo“.

Jacobs si è poi congratulato con Sinner ai microfoni di Sky Sport: “Tanti complimenti a Jannik Sinner, te lo meriti. Sappiamo la dedizione che ci metti. Tutti noi che scendiamo in pista e ci alleniamo quotidianamente puntiamo a diventare numeri 1, lo sogni e cerchi di viverlo nella tua testa ma quando lo raggiungi all’inizio non te ne rendi conto. E’ quello che è successo un po’ a me”, ha aggiunto. “Tutto quell’impegno e quei sacrifici poi mi hanno ripagato. Io sono dell’idea che il duro lavoro e la dedizione paghi sempre. Bisogna cercare di non mollare mai e continuare a spingere per diventare il migliore al mondo. Questo è il mio consiglio per tutti”, ha concluso Jacobs.

Scalpita per la 4×100 anche Lorenzo Simonelli, oro europeo nei 110 ostacoli, che ha dichiarato: “Voglio far parte di questo gruppo formidabile. Già essere qui come riserva è un onore. Il professor Di Mulo mi ha fatto provare le curve e qualche uscita: sono pronto“. Simonelli ha poi concluso: “Mi sento molto carico per la staffetta: ho dormito bene e sono riposato“.