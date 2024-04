Arrampicata sportiva, Fossali quarto nello speed in Coppa del Mondo a Wujiang

Ludovico Fossali ha chiuso al quarto posto la gara dello speed in Coppa del Mondo, a Wujiang in Cina. Dopo aver battuto Long Cao agli ottavi e Rishat Khaibullin ai quarti di finale, l’azzurro si è arreso in semifinale al cinese Peng Wu (poi vincitore dell’oro nella finalissima con lo statunitense Samuel Watson). Nella finale per il bronzo è stato l’indonesiano Kiromal Katibin a vincere con 5.07 contro il 5.16 dell’italiano. Stop ai quarti di finale invece per il campione del mondo Matteo Zurloni, battuto ai quarti proprio dallo stesso Katibin (4.99 a 5.02), dopo la vittoria dell’italiano agli ottavi su John Brosler. Al femminile, stop ai quarti di finale per Giulia Randi, mentre Beatrice Colli si è fermata agli ottavi.

Pass per la finale conquistato da Laura Rogora nel lead. L’azzurra raggiunge quota 42+, salendo in cima alla classifica e lasciando la cinese Zhilu Luo e la giapponese Natsumi Oda a 2 prese di distanza (40+). Davanti a lei Janja Garnbret che ha raggiunto il top. Eliminata invece Giorgia Tesio (25esima). Al maschile Filip Schenk si piazza in 18° posizione e Stefano Ghisolfi al 22°, non riuscendo a rientrare tra i finalisti.