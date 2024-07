Arrampica sportiva, Claudia Ghisolfi e Giovanni Placci nuovi campioni italiani Lead

All’Orobia Climbing di Curno (BG) è andato in scena il Campionato Italiano Lead durante lo scorso fine settimana. In campo femminile a trionfare è stata Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), superando la sempre agguerrita Savina Nicelli (Fiamme Oro) e l’eterna rivale-amica Ilaria Maria Scolaris (SASP Torino). “Sapevo di non essere la più in forma della gara, però mi sono detta: ‘devo andare e non sbagliare niente, se non sbaglio posso farcela’ e non ho sbagliato niente, penso. Le vie erano molto dure e davvero belle, ma leggendo i nomi dei tracciatori ero sicura che le vie sarebbero state bellissime. Io apprezzo quando sono dure, preferisco cadere piuttosto che fare top e poi giocarmela sul tempo o sui turni precedenti”, ha dichiarato la ventottenne torinese.

Tra gli uomini è salito sul gradino più alto Giovanni Placci (Orobia ASD), che si è confermato al vertice della Lead dopo aver trionfato anche in Coppa Italia. Argento per Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro) e bronzo per Filip Schenk (Fiamme Oro). Al termine della gara Placci, 23 anni, faentino di nascita, ma bergamasco d’adozione, ha raccontato alle telecamere: “L’emozione è stata forte, soprattutto perché Stefano per me è stato un idolo, mi ha insegnato tantissimo, è sempre stato l’italiano più forte e mi ha dato tanta ispirazione e motivazione. Più che l’idea di vincere mi ha stupito il fatto che lo avevo superato. Poi però c’era ancora Filip, che sfortunatamente è scivolato, non so se no come sarebbe finita, ma queste sono le gare. Stavolta è andata bene per me: mi sono allenato tanto e penso di meritarmelo”.