Varriale, Repubblica: usava i telefoni Rai camuffando la voce per minacciare l’amante, “Morirai”

Enrico Varriale è sempre più nei guai, come riportato da ‘La Repubblica’ in queste ultime ore. Il giornalista sportivo, infatti, avrebbe utilizzato i telefoni della Rai per minacciare di morte, camuffando la sua voce, una donna con cui intratteneva un legame di intimità. Questo dettaglio è venuto alla luce nella seconda indagine condotta, nei suoi riguardi, dai magistrati di Roma. “La vicenda – spiega la nota testata sul proprio sito web – viene alla luce quando mancano circa due settimane all’udienza del primo procedimento che vede Varriale accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna”.