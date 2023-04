Gazzetta dello Sport – Inter, Zhang premia la squadra e lo staff con 2 milioni di euro

Dopo aver eliminato la Juventus ed aver ottenuto l’accesso alla fine di Coppa Italia, Steven Zhang vuole vedere, dopo 13 anni di attesa, la sua Inter di nuovo in finale di Champions League e, affinché tutti si sentano gratificati e diano il massimo nel derby di semifinale contro il Milan, ha deciso di donare un premio extra a tutti i giocatori e allo staff tecnico, in sostanza per chi dovrà mettere ogni energia possibile per volare a Istanbul. Si tratta di 50.000 euro complessivi per un totale di 2.000.000 di euro, così come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Si tratta della steffa cifra versata dopo i passaggi del turno con Porto e Benfica, e Zhang è pronto a fare lo stesso anche in caso di successo contro il Milan.