Sanremo 2023, Biagio Antonacci infiamma l’Ariston nel duetto con Tananai (VIDEO)

di Giorgio Billone 64

Biagio Antonacci infiamma il teatro Ariston nel suo duetto “a sorpresa” con Tananai nella serata cover di Sanremo 2023. Il cantautore milanese, 60 anni a novembre, fino a stamattina non era annunciato in duetto, ma in virtù del fatto che il figlio Paolo ha scritto il brano del giovane cantante concittadino, ha deciso di accettare, di salire sul palco e di stravolgere la cover, che è a metà ha lasciato “Vorrei cantare come Biagio Antonacci” passando a “Sognami”. In alto ecco il video.