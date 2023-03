Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianni Minà a 84 anni

Grave lutto nel mondo del giornalismo, sportivo e non. A 84 anni è morto Gianni Minà, una delle firme più prestigiose a livello italiano e riconosciuto come uno dei giornalisti più influenti anche a livello internazionale. Autore di storiche interviste ai protagonisti dello spettacolo, della musica e soprattutto dello sport, nato a Torino nel 1938, ha seguito i Giochi Olimpici di Roma del 1960 come uno dei primi incarichi. Nel 1976 viene assunto al Tg2, quindi si segnala per la conduzione del programma Blitz, di cui è anche autore, ospitando tra gli altri Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Jane Fonda, Enzo Ferrari, Gabriel Garcia Marquez e Muhammad Ali. Celebri le interviste a Diego Armando Maradona e Fidel Castro. Ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli storici dell’epoca di Muhammad Ali.

“Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici più cari”, viene scritto sul suo profilo social ufficiale.