Il Codacons incontra Abodi: “Importante allestire aree gratuite per lo sport”

di Redazione 22

Il Codacons incontra il ministro per lo Sport Andrea Abodi con l’obiettivo di istituire delle aree gratuite attrezzate per l’attività sportiva. L’associazione intende avviare nelle scuole un ciclo di incontri, patrocinati dal Ministero, tra rappresentanti del Codacons e studenti ed indurre ogni Comune ad istituire delle aree dedicate allo sport. Sono solo alcune delle iniziative che intende intraprendere il Codacons e che sono state illustrate a Catania dal segretario nazionale Francesco Tanasi al ministro Abodi. Lo rende noto la stessa associazione, sottolineando l’importanza di “allestire spazi che abbiano attrezzature e servizi per l’attività motoria nei centri abitati o fuori, purché gratuite, per consentire a tutti di praticare lo sport”. Analogamente rilevante per il Codacons è l’attività di sensibilizzazione che essa intende effettuare nelle scuole per “rafforzare le conoscenze e la consapevolezza sui benefici di una regolare attività motoria, in linea con la strategia nazionale per la promozione della salute e per l’adozione di corretti stili di vita nella popolazione”.