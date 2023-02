Eredità, ghigliottina: la parola vincente di venerdì 24 febbraio 2023

Torna anche stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di oggi, quella di venerdì 24 febbraio 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, è il momento del gioco finale in cui il campione deve individuare quella parola che può essere abbinata in modo naturale alle altre cinque proposte dagli autori a coppie di due, con il montepremi che viene dimezzato qualora dovesse essere scelto il vocabolo sbagliato tra i due. Il campione ha poi un minuto di tempo per scrivere la parola che ritiene essere quella vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono prezzo, ora, targa, artisti e libero per un totale di 50 mila euro in palio per la concorrente Marianna, diciottenne. La campionessa ha scritto la parola ‘Buon’, ma la parola corretta è ‘Ingresso’.