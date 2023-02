A che ora c’è Ornella Vanoni stasera a Sanremo 2023? Orario preciso

A che ora ci sarà Ornella Vanoni a Sanremo 2023 stasera? Scopriamolo insieme con l’indicazione sull’orario preciso in cui si esibirà la super ospite italiana di questa finale del Festival. La signora della canzone italiana, alla veneranda età di ottantotto anni, sarà sul palco dell’Ariston per una esibizione e per ricevere l’affetto del suo pubblico. Lo farà questa sera, sabato 11 febbraio, alle ore 23.56, così come comunicato nella scaletta ufficiale della Rai dell’ultima puntata della kermesse.