Volley, Nations League 2024: azzurri in Slovenia per le ultime gare della fase preliminare

Dopo il mini collegiale di Cavalese, gli azzurri dell’Italvolley sono arrivati ieri sera in Slovenia a Lubiana, dove andrà in scena la Pool 5 di Volleyball Nations League, valida per la week 3, in programma dal 18 al 23 giugno. Sarà la Stozice Arena a fare da scenario alle gare che chiuderanno la fase preliminare di VNL e che decreteranno definitivamente le ultime qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia si presenta da prima in classifica di VNL con 7 vittorie e 21 punti, e ha ormai messo in cassaforte il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, grazie ai 118,66 punti di vantaggio su Cuba, prima non qualificata fuori dagli ultimi posti utili del ranking per accedere alla rassegna a cinque cerchi. Sarà quindi corsa agli ultimi tre posti, con Slovenia e Argentina avanti con un buon vantaggio.

Il CT De Giorgi ha dato riposo ad otto atleti presenti nelle prime due tappe in Brasile e Canada, coinvolgendo chi ha lavorato a lungo a Cavalese nei collegiali tra maggio e giugno. Tante quindi le novità in Slovenia tra gli azzurri, sono 16 i convocati dal tecnico salentino per questo impegno. Gli azzurri esordiranno contro i campioni d’Europa della Polonia mercoledì sera alle 20.30. Ecco i 16 convocati:

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.