Finale 3° posto Superlega 2023/2024: Milano piega Trento al quinto set e pareggia la serie

L‘Allianz Milano c’è e batte L’Itas Trentino al quinto set, 26-24 17-25 25-16 25-27 22-20, in gara-2 della finale per il terzo posto di Superlega 2023/2024. Sponda Milano, sono 21 i punti per Ishikawa (18 in attacco, 2 a muro e 1 in battuta), 19 per Reggers (15 in attacco, 2 a muro e 2 in battuta), 13 per Mergarejo (12 in attacco, 1 in battuta) e 10 per Loser (6 in attacco, 3 a muro e 1 in battuta). Non bastano a Trento i 23 di Alessandro Michieletto (18 in attacco, 4 a muro e 1 in battuta) e di Rychlicki (19 in attacco, 2 a muro e 2 in battuta). Serie che quindi torna in parità con due partite su due che hanno visto il loro epilogo al tie-break. La serie ora si sposta a Trento per gara-3.

I RISULTATI AGGIORNATI