Cev Champions League 2024, derby italiano in finale: Conegliano vuole il poker, Milano per la storia

Conegliano contro Milano: la finale di Cev Champions League 2024 di volley femminile è uno splendido derby italiano. Comunque vada, si tratta di una giornata trionfale per l’Italia, che festeggia il dominio in Europa con l’en-plein di trofei in stagione, visti i successi di Novara nella Challenge Cup e di Chieri nella Cev Cup. Ironia della sorte, la sfida tutta italiana si gioca ad Antalya, in Turchia, dopo che le tre squadre turche di Istanbul sono state eliminate negli ultimi turni proprio da Conegliano (prima Vakifbank e poi Eczacibasi) e Milano (Fenerbahce).

La favorita è ancora una volta la Antonio Carraro Imoco Conegliano, che va a caccia del quarto trofeo stagionale dopo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Le pantere di Daniele Santarelli tornano a giocare l’atto conclusivo della massima competizione continentale per club dopo la deludente eliminazione ai quarti di finale dello scorso anno. Wolosz e compagne, già quattro volte finaliste (2017 sconfitta contro il Vakifbank, 2019 sconfitta contro Novara, 2021 vittoria contro il Vakifbank e 2022 sconfitta contro il Vakifbank), sanno bene come gestire la pressione e vogliono tornare per la seconda volta sul tetto d’Europa e conquistare il 24esimo trofeo del club in quella che sarà la serata di Robin De Kruijf. L’olandese, che proprio oggi compie 33 anni, giocherà l’ultima partita della sua carriera: “The Queen” vuole chiudere in bellezza dopo otto splendide stagioni in maglia gialloblù.

I numeri danno ragione alla corazzata veneta: solo 2 sconfitte nelle 49 partite disputate in stagione fin qui e 10 vittorie su 10 in Champions League. Nei precedenti della stagione, Milano è uscita sempre sconfitta contro le venete, sia nei due confronti in regular season, che nelle finali di Supercoppa e Coppa Italia. Le meneghine vanno dunque a caccia di vendetta, anche per riscattare un finale di campionato italiano che le ha viste uscire in semifinale Scudetto contro Scandicci con due nette sconfitte.

D’altro canto, il mancato accesso alla Finale Scudetto a consentito alla squadra di Marco Gaspari di beneficiare di qualche settimana di stop per preparare al meglio questo appuntamento. La Vero Volley potrà contare anche sulle ex di lusso Paola Egonu, Miriam Sylla e Raphaela Folie, protagoniste del trionfo del 2021 con la maglia di Conegliano. Orro e compagne arrivano agguerritissime a questa sfida, ma serve un’autentica impresa per fermare Conegliano e regalare a Milano la prima Champions della storia del club. Chi trionferà nella finale della Cev Champions League femminile 2024 tra Carraro Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano? Non resta che seguire la sfida tutta italiana: appuntamento alle ore 19.00 di domenica 5 maggio.

COME VEDERE IN DIRETTA LA FINALE CONEGLIANO-MILANO