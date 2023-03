Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Civitanova batte Verona in tre set e riapre la serie

La Cucine Lube Civitanova c’è. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini hanno battuto in tre set la WithU Verona nella terza giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile tenendo aperta la serie e rimandando tutto a gara-4. Ancora niente semifinale, dunque, per i ragazzi di Rado Stoytchev, costretti a tornare ancora in campo per andare a caccia dell’impresa.

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA GARA-3 QUARTI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

LA PARTITA – La Lube parte subito con un break nel primo set e rimane avanti per tutto il parziale, chiuso con otto punti di vantaggio sul 25-17. Più equilibrato il secondo set: Verona si ritrova sul +3 sul 4-7, Civitanova pareggia sul 10-10 dando vita a una parte centrale equilibrata prima di firmare cinque punti consecutivi dal 14-15 al 19-15 e dominare la parte finale di parziale, chiuso sul 25-22. Altra grande battaglia nel terzo set, con i padroni di casa riescono ad avere la meglio ai vantaggi sul 28-26.

CALENDARIO COMPLETO QUARTI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI