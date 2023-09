Volley, i convocati per il Preolimpico maschile 2023: De Giorgi conferma i 14 degli Europei

Archiviata la cocente sconfitta in finale agli Europei per mano della Polonia, l’Italvolley maschile si proietta verso l’ultimo impegno stagionale. A Rio de Janeiro va in scena il torneo di qualificazione olimpica che vedrà protagonisti gli azzurri dal 30 settembre all’8 ottobre nel Pool A. Le prime due classificate della pool staccheranno il pass per i Giochi di Parigi 2024. Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha confermato i 14 atleti già visti nella rassegna continentale chiusa con la medaglia d’argento. Il gruppo azzurro si ritroverà a Cavalese (TN) a partire da giovedì 21 settembre con la partenza per il Brasile fissata per martedì 26 settembre in serata da Venezia. Il 30 settembre alle 18:30 italiane il primo impegno contro la Repubblica Ceca. Poi, in ordine cronologico Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Di seguito l’elenco dei convocati.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla