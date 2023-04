Volley, finale 3° posto Playoff Superlega 2022/2023: Piacenza domina e vince contro Milano 3-0

Piacenza batte Milano 3-0, 25-17 25-16 25-22, in gara-1 della finale 3° posto dei Playoff di Superlega 2022/2023. Partita senza storia al Pala Banca con i padroni di casa che non lasciano scampo a una Milano troppo brutta per essere vera. Romanò e compagni vanno avanti nelle prime fasi di ogni set controllando il vantaggio senza alcuna difficoltà vincendo gara-1 in neanche un’ora e mezza di gioco. Ora Milano avrà la possibilità di riscattarsi in gara-2 tra le mura di casa, in programma mercoledì 3 maggio alle 20:30.

Primo set in cui i ragazzi di Botti strappano dopo un avvio equilibrato con un parziale di 6-0 che proietta Piacenza dal 5-5 all’11-5. I padroni di casa amministrano il vantaggio accumulato nella prima parte di frazione e riescono a tenere distanti gli avversari, che faticano ad entrare in partita. Piacenza gioca bene e chiude il primo set 25-17.

Secondo set sullo stesso filone del primo. Inizio equilibrato con Piacenza che dimostra una netta superiorità tecnica e fisica e allunga nella parte centrale del set con un parziale di 6-1 sul 12-10 che porta i padroni di casa sul 18-11. Set praticamente archiviato con Milano che non riesce a trovare continuità di gioco ed è costretta a cedere anche nel secondo set 25-16.

Nel terzo set Milano non scende in campo e va subito sotto 4-0. Nonostante il timeout chiamato da coach Piazza, gli ospiti non riescono a rientrare restando sempre lontani da una Piacenza particolarmente in giornata. Terzo set dominato da Piacenza che vince il parziale 25-22 chiudendo i conti dopo neanche un’ora e mezza.