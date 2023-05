Volley, Callipo: “Non parteciperemo alla Superlega”

Il presidente Callipo ha annunciato che il Vibo Valentia non parteciperà alla Superlega. Qui di seguito la lettera del presidente: “Vogliamo ringraziare gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i tifosi e gli sponsor che in questi 30 anni di successi sportivi hanno fatto parte della grande famiglia Callipo. Apprezziamo il vostro sostegno e confidiamo nella vostra comprensione in questo triste momento di transizione. Siamo fiduciosi che, insieme, riusciremo a superare le difficoltà che contraddistinguono questo periodo storico ed a raggiungere nuovi traguardi nel mondo della pallavolo”.