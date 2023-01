Modena-Luneburgo oggi in tv: orario e diretta streaming ritorno Playoff Cev Cup maschile 2023 volley

Tutto pronto per Valsa Group Modena-SVG Luneburgo, gara di ritorno dei Play Off della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Dopo la sconfitta al tie-break dell’andata, gli uomini di Andrea Giani vanno a caccia della rimonta sul campo di casa. I Canarini dovranno vincere in tre o quattro set per assicurarsi il passaggio del turno, mentre in caso di vittoria per 3-2 rinvieranno tutto al Golden Set. D’altra parte, la formazione tedesca proverà a completare l’opera e sfruttare il vantaggio acquisito. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 25 gennaio al Pala G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Modena-Luneburgo della Cev Cup maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Modena-Luneburgo dei Play Off di Cev Cup maschile 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla. Ad arbitrare la sfida saranno l’ungherese Gyula Tillmann e l’olandese Wouter De Baar.

LA FORMULA – I Playoff si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, al termine della gara di ritorno si disputerà il Golden Set: chi lo vince passa il turno. Il sistema di punteggio è il consueto: 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3.