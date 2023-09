Highlights Polonia-Slovenia 3-1: Europei Volley 2023 (VIDEO)

di Olivia Carbone 10

La Polonia batte la Slovenia 3-1. La Slovenia ha vinto il primo set della semifinale set per 25-23, ma poi la Polonia ha avuto la meglio nei rimanenti, conquistando un 25-20, 25-21 e 25-20. I polacchi volano in finale, dove incontreranno una tra Francia e Italia per conquistare il titolo di Campioni d’Europa.