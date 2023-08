Volley, Mazzanti: “Alternanza Antropova-Egonu è un nostro aspetto vincente”

L’Italia Femminile del Volley non smette di impressionare agli Europei casalinghi. Il CT Mazzanti ha dimostrato di saper alternare perfettamente al momento tutte le sue atlete, anche i punti di diamante Antropova ed Egonu. Proprio su questo tema Mazzanti è intervenuto per spiegare l’alternanza fra le due.

Le parole di Mazzanti a Sky Sport: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e avere grandi atlete che si alternano e lavorano insieme è quello che rende una squadra vincente. Come si gestiscono due campionesse del genere: Non ne abbiamo due ma 14. Contro la Spagna servirà aggredire con la battuta e giocarci le nostre carte con il cambio palla. Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi, anche se ora vorrei vedere giocare le ragazze con maggior continuità. Finora o abbiamo giocato in progressione o giocando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La Spagna sarà un buon banco di prova perché pericolosa in cambio palla giocando una pallavolo molto rapida. Noi però dovremo fare un ottimo lavoro in cambio palla per poi spingere con tutto il nostro peso in fase break. Le ragazze stanno bene, ci alleneremo al gran completo per poi recuperare tutte le energie fisiche e mentali per la sfida di domani“.

Poi sono arrivate le parole di Marina Lubian: “Il percorso è lungo, ci sono tante partite da domani iniziano le sfide ad eliminazione diretta che richiedono concentrazione e massima applicazione. Sono fiera di quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno e sono anche abbastanza soddisfatta delle mie prestazioni. Ovvio che senza l’apporto del resto della squadra, da sola, non potrei far nulla e pertanto mi sento di dover ringraziare tutte le mie compagne e lo staff“.

Successivamente intervento anche del libero Eleonora Fersino: “Contavamo di arrivare a Firenze e di giocare in questo splendido palazzetto queste partite. Sono certa che ci sarà tanto pubblico e che Firenze non ci farà mancare il sostegno necessario per andare avanti in questa competizione. Sono molto contenta per come è andato finora il nostro percorso. Chiaramente c’è tanto da fare e migliorare ma a livello di sensazioni non possiamo che ritenerci soddisfatte di questo inizio di Europeo. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima avversaria che è la Spagna. Inizieremo a studiarla nel dettaglio e già da stasera proveremo qualcosa del piano partita. Poi è chiaro che dovremo essere brave a focalizzarci sul nostro gioco, perché, come spesso dico, dobbiamo prima guardare nel nostro campo e poi alle avversarie. Dal punto di vista ambientale, infine, posso dire che è bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi perché grazie alla loro carica ci divertiamo per loro e con loro“.