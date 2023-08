Milano-Cortina 2026, il sindaco di Innsbruck mette a disposizione pista di BOB

Si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026, con tutti i lavori che proseguono spediti. Un accordo italo-austriaco con la città di Innsbruck per l’utilizzo della pista di Igls per le discipline di bob, slittino e skeleton alle Olimpiadi 2026: questo l’obiettivo dell’incontro tra la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, la consigliera regionale del Veneto Cristina Guarda (EV) e il sindaco di Innsbruck Georg Willi.

Il primo cittadino di Innsbruck invierà una lettera all’amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier. “Innsbruck, in quanto città olimpica, deve e vuole omologare la sua pista di bob e slittino per poter disputare competizioni internazionali di alto livello anche dopo il 2024. I costi stimati per l’omologazione ammontano a circa 27,43 milioni di euro, che saranno ripartiti in parti uguali tra la Repubblica d’Austria, il Tirolo e la Città di Innsbruck“, ha spiegato Willi in una nota.

L’OSVI, gestore della pista di bob e slittino di Innsbruck, sta, dunque, lavorando ad un’offerta agli organizzatori di Milano-Cortina 2026 che, prevede con un contributo di 12,5-15 milioni di euro, di poter organizzare le gare a Innsbruck Igls e poter pianificare una collaborazione anche post Olimpiadi.