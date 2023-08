Volley femminile, Europei 2023: la Serbia schianta la Svezia e avanza ai quarti di finale

Una dominante Serbia batte 3-0 la Svezia, 25-17 25-13 25-16, nel match valido per gli ottavi di finale degli Europei femminili di volley che si stanno disputando tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio, non c’è partita con Boskovic, reduce da qualche problema fisico, e compagne che non lasciano respiro alla Svezia, quarte classificate del Pool C. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti risolvono un primo set non scontato dopo un buon avvio delle scandinave per poi lasciare soli 13 punti nel secondo set a Haak e compagne. Terzo set dall’andamento abbastanza lineare con la Serbia che archivia la pratica senza particolari difficoltà. Le bicampionesse mondiali aspettano ai quarti di finale la vincitrice della sfida tra Repubblica Ceca e Ucraina. La proiezione è quella di un’ipotetica semifinale con l’Olanda, che non dovrebbe avere problemi nel rispettivo quarto con la Bulgaria. Dall’altra parte del tabellone potrebbero scontrarsi in semifinale l’Italia, domani impegnata con la Francia, e la Turchia, che se la vedrà con la Polonia.

