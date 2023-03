Volley, Champions League femminile 2023: Conegliano vince 3-2 ma è il Fenerbahce ad andare in semifinale

Si ferma nei quarti di finale il cammino dell’‘A. Carraro Imoco Conegliano nella Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Al Palaverde di Villorba di Treviso le ragazze di Santarelli erano chiamate ad un’impresa dopo la netta sconfitta della gara d’andata, ovvero vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsela al golden set, invece la compagine turca ha messo sin dall’inizio le cose in chiaro. Due set quasi a senso unico per Ana Cristina – protagonista assoluta con 29 punti – e compagne. Poi, a qualificazione svanita sul 2-0, Conegliano è riuscita nella rimonta davanti al proprio pubblico. Ma in semifinale ci va il Fenerbahce.

LA PARTITA – L’inizio è da incubo per la squadra di casa, subito vittima di un turno di servizio clamoroso da parte di Arina Fedorovtseva. La schiacciatrice russa mette in fila ben otto punti, di cui quattro aces consecutivi, e crea un primo solco già importante sull’1-9, con Santarelli costretto a chiamare due time-out nei primi minuti di partita. Conegliano riesce ad entrare in partita con il passare delle azioni. Fahr è la prima a dare un contributo importante anche a livello mentale con tre punti consecutivi che permettono al pubblico di creare un’atmosfera diversa. Iniziano a farsi vedere anche Haak e Plummer e il set diventa improvvisamente equilibrato fino ad avere un solo punto di svantaggio sul 23-24. A chiuderlo però è Ana Cristina con un mani out.

L’inerzia sembra essere cambiata e Conegliano entra bene in campo per il secondo parziale, andando sul 3-0 prima e sul 5-2 poi. Come accaduto però nel primo set, arriva un’altra striscia negativa di quelle che spezzano le gambe. Ancora con Fedorovtseva al servizio il Fenerbahce mette addirittura undici punti consecutivi, salendo anche di colpi in difesa, oltre ad attaccare in maniera perfetta. Santarelli chiama un paio di time-out ma Haak e compagne non riescono semplicemente a tenere il livello delle avversarie, che dopo aver creato quel margine importante questa volta non si fanno rimontare e chiudono la frazione con un netto 25-15, conquistando le semifinali.

Nonostante la qualificazione sfumata le ragazze di Conegliano vogliono regalare qualche altra emozione al proprio pubblico e se la giocano fino alla fine, anche perché il Fener inizia a ruotare un po’ tutte le giocatrici a roster. Con Haak e soprattutto Plummer chiamata a risollevarsi dopo due set difficili, la compagine veneta riesce ad attuare la rimonta, imponendosi nel terzo set per 25-23, nel quarto per 25-20 e infine in un tie-break molto equilibrato per 15-13. Applausi meritati.