Europei volley 2023, Egonu: “Accetto ogni ruolo. Se sarò fuori, inciterò le mie compagne”

Paola Egonu si prende la scena nell’ultima vittoria dell’Italia. Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, le azzurre hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 3-0 (25-21; 25-17; 25-19) nella sfida valida per la quarta giornata della Pool B. Promossa dal Ct Mazzanti (Una gran bella prova”), la fuoriclasse azzurra spiega: “Ho sempre voglia di giocare e sono felicissima di essere scesa in campo in un palasport così caloroso – ha esordito l’opposto azzurra -. Non sentiamo la pressione perché siamo un’altra squadra rispetto al 2021, è un’altra competizione e quindi una nuova storia da scrivere con tanta voglia di continuare a vincere. Sono contenta e a disposizione della squadra”. E sul suo momento in azzurro, dopo il ritorno da titolare, spiega: “Accetto il ruolo che mi sarà dato e se sarò fuori inciterò le mie compagne e se invece, come oggi, dovessi essere chiamata in campo, darò il massimo dando tutto quello che serve alla squadra. Questa situazione, come la definite, la vivrò con massima tranquillità dando sempre il massimo. È bello giocare in questo ambiente con un pubblico così caloroso”.