Laver Cup 2023, Roger Federer tra il pubblico: il saluto del campione svizzero (VIDEO)

La Laver Cup è iniziata in quel di Vancouver e anche quest’anno i tifosi che hanno acquistato il biglietto hanno potuto quantomeno ammirare da vicino Roger Federer. Certo, non su un campo da tennis come l’addio di dodici mesi fa a Londra, ma per i tanti appassionati è sempre un piacere rivedere lo svizzero presente. Questo il suo saluto dopo essere stato inquadrato dalle telecamere.