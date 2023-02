Highlights e gol Monza-Sampdoria 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 84

Il video dei gol e degli highlights di Monza-Sampdoria, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Brianteo bell’inizio dei ragazzi di Dejan Stankovic che sbloccano la partita grazie ad un bel tiro di Manolo Gabbiadini che batte Di Gregorio e fa 1-0. I padroni di casa non ci stanno e con Petagna riescono a trovare il gol del pareggio. Nella ripresa una bella azione degli ospiti spacca a metà l’incontro: sulla ribattuta di Di Gregorio ancora Gabbiadini insacca la rete della doppietta personale e del 2-1. Il Monza ci prova ma senza creare grandissime palle gol. All’ultimo respiro però arriva il rigore e il gol di Pessina al minuto 98′: 2-2. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE DAZN

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

LE PAGELLE E I VOTI