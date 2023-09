Highlights e gol Catania-Foggia 0-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 19

Il Foggia, attendista nel primo tempo, si dimostra mortifera nel secondo tempo quando il Catania abbassa il ritmo e si dimostra disordinato. Al 66esimo è Martini che mette in rete una palla che sembra morta dal limite dell’area difesa dalla squadra siciliana. Il pieno recupero è Tonin che porta i tre punti in Puglia. Catania in crisi di risultati.