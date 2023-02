Highlights e gol Bournemouth-Manchester City 1-4: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 10

Il video dei gol e degli highlights di Bournemouth-Manchester City 1-4, match valevole per la venticinquesima giornata della Premier League 2022/2023. Tutto facile per i ragazzi di Guardiola, che archiviano la pratica già nel primo tempo. Alvarez sblocca la gara al 15′, mentre Haaland torna al gol e lo fa trovando il raddoppio alla mezz’ora. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Foden, che cala il tris. Un’autorete di Mepham proietta il City sul 4-0, ma il clean sheet non arriva per via della rete di Lerma nel finale. I citizens tengono il passo dell’Arsenal e alimentano le loro speranze di titolo. Resta invece in zona retrocessione il Bournemouth, che dovrà lottare fino all’ultima giornata.