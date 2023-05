Highlights Cobolli-Alcaraz 0-6 2-6 5-7, primo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

I video con gli highlights di Cobolli-Alcaraz, sfida valevole come primo turno del Roland Garros 2023. Vittoria facile in tre set per il numero uno al mondo e primo favorito del torneo, che con il punteggio di 6-0 6-2 7-5 si è imposto sul tennista romano, alla sua prima prova nel tabellone principale di uno slam dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Dopo un inizio da incubo grande terzo set da parte dell’azzurro, che ha mostrato un ottimo tennis.