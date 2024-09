Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa riprende la marcia: batte American Magic 5-3 e vola in finale

Luna Rossa c’è. Scaccia via tutti i brutti pensieri degli ultimi giorni e, con una regata magistrale, sconfigge American Magic 5-3 staccando il biglietto per la finale della Louis Vuitton Cup dove se la vedrà con Ineos Britannia che, a sua volta, ha battuto Alinghi. Da 4-0 a 4-3, il problema tecnico e una notte insonne, Luna Rossa riesce a rimettere in sesto tutte le energie mentali e riprende in mano la situazione con una grande regata.

Gli americani partono forte, danno fastidio all’imbarcazione italiana, ma già nella prima bolina Luna Rossa prende il vantaggio grazie ad una grande strambata e riesce ad amministrare la regata. American Magic però non molla e, con grande orgoglio, rintuzza lo svantaggio, rimette pressione agli azzurri portandosi a solo otto secondi. Nel secondo lato di poppa però gli americani incappano in un buco d’acqua, perdono equilibrio e anche terreno. Luna Rossa acquisisce quasi 500 metri di vantaggio e da lì gestisce alla perfezione senza esitazioni e senza problemi: l’ultimo lato di poppa è pura formalità, Luna Rossa è in finale per la quinta volta negli ultimi venticinque anni. E da giovedì prossimo, 26 settembre, inizierà un’altra grande battaglia: gli sfidanti saranno i britannici di Ineos Britannia, capaci già di vincere nel round robin. Il format è diverso dalle semifinali: vince chi arriva per primo a 7. Dunque ci potranno essere un massimo di 13 regate, da seguire tutte d’un fiato. Come quella odierna.

L’imbarcazione italiana si è imposta in passato fra gli sfidanti in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando si chiamava Prada Cup), perdendo poi in entrambe le occasioni nella Coppa America contro New Zealand. Altre due volte invece Luna Rossa è stata fermata in finale nella Vuitton Cup, arrendendosi sia nel 2007 che nel 2013, al solito, al cospetto dei Kiwi, vera e propria “bestia nera” dei velisti italiani.