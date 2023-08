Wta Praga 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 4 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Praga 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 4 agosto. E’ tempo di quarti di finale sul cemento della Repubblica Ceca, dove si sfideranno otto giocatrici a caccia di quattro posti per le semifinali. Spicca la presenza dell’esperta Alizé Cornet ma anche della lucky loser Nao Hibino, giustiziera di Sara Errani al primo turno. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA VENERDI’ 4 AGOSTO

CENTRE

Dalle 11.00 – Cristian vs (8) Baindl

A seguire – TBD vs Hibino

A seguire – (6) Cornet vs Korpatsch

A seguire – Schmiedlova vs TBD