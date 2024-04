Tiro con l’arco, World Cup Shanghai 2024: Italia femminile del compound in finale per l’oro

Grande impresa dell’Italia femminile del Compound nella tappa di World Cup di tiro con l’arco in corso a Shanghai. Marcella Tonioli, Elisa Roner e Irene Franchini hanno prima battuto con il punteggio di 234-233, firmando il nuovo record italiano, la testa di serie numero 3 del tabellone, il Messico (Becerra, Quintero, Sanchez) e poi allo shoot off 227-227 (29-28) la sfida contro il Kazakistan. Sabato sfidernno in finale l’India di Kaur, Swami e Vennam per conquistare il primo gradino del podio. La squadra maschile formata da Michea Godano, Marco Bruno e Jesse Sut si ferma invece al primo turno, sconfitta dagli Stati Uniti d’America per 239-235.

Nella mattinata italiana si sono concluse anche le qualificazioni dell’Olimpico, con il coreano Kim Woojin a chiudere al primo posto con il punteggio di 699. Il migliore degli azzurri è Matteo Bilisari sedicesimo con 678 punti, mentre Matteo Borsani chiude trentaduesimo con 669 punti. Al primo turno delle eliminatorie Borsani affronterà il campione olimpico Mete Gazoz, mentre Bilisari sfiderà il turco Yildirmis. Eliminati, invece, Michele Frangilli, ottantaduesimo con 651 punti, e Massimiliano Mandia, centotreesimo con 637. Tra le donne prima Lim Siheyon con 683 punti. Ottimo il decimo posto per Roberta Di Francesco con 666 punti, per Elisabetta Mijno il punteggio di 642 vale il cinquantunesimo posto mentre Aiko Rolando è sessantaduesima con 635. Le tre passano alle eliminatorie dove al primo turno sfideranno rispettivamente l’israeliana Moshe, la vietnamita Loc e la tedesca Bauer. Niente da fare per Vanessa Landi che conclude la qualifica al 67esimo posto con 632 punti e non parteciperà alle eliminatorie.

Nella gara a squadre maschile dove comanda la Corea del Sud (2055) davanti all’India (2049) e la Francia (2042), l’Italia conclude quattordicesima con 1998 punti e al primo turno sfiderà il Giappone. Nella prova femminile, invece, le azzurre sono none e aspettano nella prima sfida delle eliminatorie la Mongolia. Nono posto per la coppia Bilisari-Di Francesco nel mixed team con 1344 punti, la prima sfida sarà contro la Malesia.