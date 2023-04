Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Simona Scocchetti seconda nello skeet, doppietta azzurra al maschile

Simona Scocchetti è seconda gara di skeet femminile valida per la tappa di Coppa del Mondo 2023 a Il Cairo. Nella capitale egiziana l’azzurra, dopo aver superato in modo splendido le qualificazioni, ha ottenuto il miglior punteggio nel ranking match 1 con 20 bersagli colpiti su 30, guadagnandosi così l’accesso alla finale. Nell’atto conclusivo l’azzurra ha ottenuto un 33/40 riuscendo a superare l’ucraina Iryna Malovichko e la tedesca Nadine Messerschmidt e arrendendosi solo alla cinese Yiting Jiang, in grado di colpire 35 bersagli. Anche Chiara di Marziantonio ha conquistato l’accesso alla semifinale, dove però è stata molto imprecisa con soli 12 bersagli centrati.

In campo maschile è splendida doppietta azzurra con Gabriele Rossetti, primo, ed Elia Sdruccioli, secondo. Rossetti, dopo aver ottenuto l’accesso all’ultimo atto dominando il Ranking Match 2, è andato a bersaglio per 39 volte su 40 fallendo quindi soltanto un colpo. Bene Sdruccioli che, dopo aver staccato il pass piazzandosi al secondo posto nel Ranking Match 2, ha mandato a vuoto solo due tentativi, mettendo a referto 38 su 40.