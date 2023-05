Tiro a volo, CdM skeet Almaty 2023: azzurri in corsa per le finali dopo 75 piattelli di qualificazione

Primi 75 piattelli di qualificazione per le gare di skeet individuale maschile e femminile nella quinta prova di Coppa del Mondo di tiro a volo ad Almaty. In Kazakhstan a guidare la classifica maschile è il danese Emil Kjelgaard Petersen insieme al cileno Hector Andres Flores Barahona ed i tedeschi Sven Korte e Vincent Haaga, tutti con 74/75 ed un solo errore all’attivo. Decima posizione per Giancarlo Tazza con 73/75, mentre poco più indietro troviamo Gabriele Rossetti con 71/75 e Domenico Simeone con 70/75. Prima giornata negativa per Tammaro Cassandro, che non è andato oltre il punteggio di 64/75.

Tra le donne la classifica provvisoria è guidata dalla greca Emmanouela Katzouraki con 72/75, seguita con un solo piattello di ritardo dalla kazaka Assem Orynbay e dall’indiana Darshna Rathore con 71 e con due dall’azzurra Simona Scocchetti e dalla tedesca Nadine Messerschmidt con 70. Nella parte alta della classifica anche Chiara Cainero con 69/75 e Diana Bacosi con 68. Buona anche la prestazione di Martina Bartolomei, in gara solo per i punti del ranking di specialità, che ha chiuso questa prima fase eliminatoria con 69/75.