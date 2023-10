Mario Balotelli è tornato in Turchia per indossare la maglia dell’Adana. In occasione del suo debutto, ha segnato due gol contro l’Alanyaspor, partita poi finita 4-0. Durante la stessa serata, anche il Fenerbahce è riuscito a conquistare una schiacciante vittoria sullo Rizespor, concludendo la gara in vantaggio per 5 a 0. Tra i giocatori andati in gol, c’è anche il nome di Dzeko.