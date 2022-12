Suddivisione punti tornei Wta 2023: ecco come funziona

Ecco come funziona la suddivisione dei punti Wta dei tornei del circuito femminile nel 2023. Dai tanti punti dei quattro slam (ben 2000 per la vincitrice) fino ai tornei meno prestigiosi come i Wta 250, passando per i 1000 e i 500, in cui si assegnano comunque punti importanti in ottica ranking. Andiamo dunque a scoprire insieme quanti punti mette in palio ogni evento e quanti ne guadagnano le giocatrici. Di seguito la la suddivisione dei punti Wta 2023.

Grand Slam

Vincitrice: 2000 punti

Finalista: 1300 punti

Semifinale: 780 punti

Quarti di finale: 430 punti

Ottavi di finale: 240 punti

Terzo turno: 130 punti

Secondo turno: 70 punti

Primo turno: 10 punti

Wta 1000 – tabellone a 96

Vincitrice: 1000 punti

Finalista: 650 punti

Semifinale: 390 punti

Quarti di finale: 215 punti

Ottavi di finale: 120 punti

Terzo turno: 65 punti

Secondo turno: 35 punti

Primo turno: 10 punti

Wta 1000 – tabellone a 64

Vincitrice: 1000 punti

Finalista: 650 punti

Semifinale: 390 punti

Quarti di finale: 215 punti

Ottavi di finale: 120 punti

Secondo turno: 65 punti

Primo turno: 10 punti

Wta 1000 – tabellone a 32, 30 o 28

Vincitrice: 1000 punti

Finalista: 650 punti

Semifinale: 390 punti

Quarti di finale: 215 punti

Secondo turno: 120 punti

Primo turno: 10 punti

Wta 500 – tabellone a 64 o 56

Vincitrice: 470 punti

Finalista: 305 punti

Semifinale: 185 punti

Quarti di finale: 100 punti

Ottavi di finale: 55 punti

Secondo turno: 30 punti

Primo turno: 1 punto

Wta 500 – tabellone a 32, 30 o 28

Vincitrice: 470 punti

Finalista: 305 punti

Semifinale: 185 punti

Quarti di finale: 100 punti

Secondo turno: 55 punti

Primo turno: 1 punto

Wta 250 – tabellone a 56

Vincitrice: 280 punti

Finalista: 180 punti

Semifinale: 110 punti

Quarti di finale: 60 punti

Ottavi di finale: 30 punti

Secondo turno: 16 punti

Primo turno: 1 punto

Wta 250 – tabellone a 32

Vincitrice: 280 punti

Finalista: 180 punti

Semifinale: 110 punti

Quarti di finale: 60 punti

Secondo turno: 30 punti

Primo turno: 1 punto