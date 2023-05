Sport in tv sabato 20 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 20 maggio 2023. Altra giornata ricca di sport. Il calcio è in campo con la Serie A e i campionati esteri. Tempo di playoff anche per il basket, mentre agli Internazionali d’Italia è la giornata del Super Saturday: si giocano le semifinali del torneo maschile e la finale del singolare femminile. Poi volley europeo, Giro d’Italia, ginnastica ritmica e tanto altro.