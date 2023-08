Sport in tv oggi venerdì 25 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di venerdì 25 agosto. Piatto forte della giornata senza dubbio i Mondiali di Budapest, arrivati alla loro settima giornata di gare. Tempo di Mondiali anche per la ginnastica ritmica in quel di Valencia. Torna dopo la pausa estiva anche la Formula 1, che inizia con le prove libere il week-end olandese. Tanto tennis, tra qualificazioni degli Us Open e i due tornei ATP/WTA di Winston-Salem e Cleveland. E ovviamente il calcio, con gli anticipi dei campionati esteri e la Serie B.