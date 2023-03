Sport in tv oggi, sabato 25 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 25 marzo 2023. Il primo appuntamento del Motomondiale entra nel vivo, con qualifiche e soprattutto la novità della Sprint Race. Proseguono le qualificazioni calcistiche agli Europei del 2024, così come i due eventi tennistici di Miami. Giornata piena per l’Italia, che avrà come protagonisti Berrettini, Musetti, Sonego e Trevisan in questo sabato di sport. Poi ciclismo, pattinaggio di figura, golf e tanto altro ancora. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di sabato 25 marzo.