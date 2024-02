Sport in tv oggi mercoledì 14 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 14 febbraio 2024. Proseguono i Mondiali di Doha, in Qatar, ma gli occhi sono puntati su Rotterdam, dove debutta Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo la vittoria dell’Australian Open. Spazio poi alla Champions League (spicca Lazio-Bayern), al calcio italiano – Bologna-Fiorentina e Serie C -, ai Mondiali di biathlon e tanto altro ancora. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.