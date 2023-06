Sport in tv oggi, lunedì 19 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 19 giugno 2023. Inizia una nuova settimana e i protagonisti sono ancora calcio e tennis. Proseguono infatti i match di qualificazione agli Europei 2024, così come i tornei su erba: gli uomini giocheranno ad Halle e Londra (Queen’s), mentre le donne a Berlino e Birmingham. Il piatto forte di giornata è però gara-5 della finale scudetto di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Di seguito il programma completo.