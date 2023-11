Sport in tv oggi lunedì 13 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 13 novembre 2023. Comincia una nuova settimana e si riparte dalle certezze, come il basket Nba, pronto a regalare spettacolo con la regular season. Spazio poi al tennis, con le Atp Finals di Torino che vedranno l’esordio di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, opposti rispettivamente a Zverev e Rublev. Infine, il calcio si ferma per la sosta nazionali ma c’è ancora tempo per il monday night di Serie C: Benevento-Giugliano.